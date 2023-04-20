В Новосибирске двое мужчин и девушка обчистили магазин более чем на 20 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба АБ ГВАРДИЯ

О том, что из магазина что-то похищено, иногда становится известно значительно позже. Например, при проведении инвентаризации или при просмотре записей с камер видеонаблюдения. Уличенных в совершении противоправных действий граждан задержат, когда они снова появятся в поле зрения. Железным доказательством правонарушения являются видеозаписи.

Так, за ранее совершенные из магазина кражи на сумму 5 тысяч рублей вчера в 13.36 в Дзержинском районе бойцами ГБР-72 была задержана пожилая женщина. После того, как она возместила причиненный хищениями ущерб, ее отпустили.

Примерно через полчаса в супермаркете Октябрьского района бойцами ГБР-78 был задержан мужчина, не заплативший ранее в этом магазине за товар 500 рублей. Ему тоже пришлось рассчитаться.

В 19.39 за кражу товара на 450 рублей, совершенную несколькими днями ранее, бойцами ГБР-73 в магазине Ленинского района был задержан пожилой мужчина. Как и другие пойманные, он тоже возместил причиненный ущерб и был отпущен.

А вот задержанных вчера в Железнодорожном районе двух мужчин и девушку бойцам ГБР-75 пришлось передать полиции. Сумма ущерба от кражи ими продуктов и алкоголя составила более 20 тысяч рублей, а денег на возмещение ущерба у них не оказалось.

Также передали полицейским задержанного вчера бойцами ГБР-77 в 21.24 в Заельцовском районе мужчину. Он за несколько раз тоже наворовал товаров почти на 20 тысяч рублей.

Кроме этого, за минувшие сутки сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ было пресечено еще 9 свежих попыток хищения, задержаны 11 человек, их совершивших, четверо из которых были переданы полиции.