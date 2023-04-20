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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 12:41

Новосибирского ефрейтора осудили за побег из войсковой части

Парень не вернулся в часть и получил 3 года условно за дезертирство
Данила ШУЛЯК
Новосибирского ефрейтора осудили за дезертирство.

Новосибирского ефрейтора осудили за дезертирство.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новосибирский гарнизонный военный суд осудил ефрейтора, который самовольно ушел из части.

— С целью уклониться от прохождения службы, в период частичной мобилизации, обвиняемый без уважительных причин не явился в войсковую часть. Его нашли в Новосибирске и доставили в военную комендатуру гарнизона, — сообщили в суде.

Ушел из части парень 6 ноября 2022 года, а поймали его уже 13 числа.

Ефрейтора признали виновным по статье о дезертирстве. Ему назначили 3 года условно и 2 года испытательного срока.