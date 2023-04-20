В Новосибирске автомобиль BMW сбил мужчину на пешеходном переходе

Автомобиль BMW сбил мужчину на пешеходном переходе. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

В четверг, 20 апреля, в Калининском районе Новосибирска произошло ДТП. Автомобиль BMW сбил мужчину на пешеходном переходе.

Как рассказали в Госавтоинспекции Новосибирска, иномарка двигалась по улице Богдана Хмельницкого. За рулем сидел 40-летний мужчина.

У дома № 111 машина наехала на пешехода. Он переходил проезжую часть справа налево в зоне нерегулируемого пешеходного перехода.

− В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пешеход − мужчина 1971 года рождения, который был доставлен в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, − сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.