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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 10:02

В Новосибирской области экс-главу Сузунского района перевели под домашний арест

Мера пресечения продлена до 6 мая
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Экс-главе Сузунского района изменили меру пресечения. Фото: страница Лилии Некрасовой в соцсети «ВКонтакте».

Экс-главе Сузунского района изменили меру пресечения. Фото: страница Лилии Некрасовой в соцсети «ВКонтакте».

Экс-глава Сузунского района Новосибирской области Лилия Некрасова вышла из СИЗО. Обвиняемую в мошенничестве и превышении должностных полномочий чиновницу отпустили под домашний арест, как и ее мужа в ноябре прошлого года.

Напомним, по версии следствия, Лилия Некрасова незаконно трудоустроила своего супруга в органы муниципальной власти. За каждый из двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения ей может грозить до 6 лет лишения свободы. По статье о превышении должностных полномочий – до 7 лет колонии.

Домашний арест бывшей главе района продлили в четверг, 20 апреля, в результате рассмотрения Ленинским районным судом ходатайства областного прокурора. Мера пресечения продлена на две недели – до 6 мая.

Постановление суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что кресло главы Сузунского района вместо Лилии Некрасовой занял бывший учитель истории Вячеслав Горшков.