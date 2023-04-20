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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:32

Прокуратура начала проверку после жалобы на охранника, который издевается над учеником школы под Новосибирском

Мама ребенка написала заявление в полицию
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области прокуратура проведет проверку конфликта между охранником и учеником школы.

В Новосибирской области прокуратура проведет проверку конфликта между охранником и учеником школы.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокурор Мошковского района проверит информацию об издевательствах охранника над учеником школы в поселке Станционно-Ояшинский. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

– Прокуратура даст оценку полноте принимаемых образовательным учреждением мер к урегулированию ситуации, при наличии оснований примет меры реагирования, – уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что мама школьника написала заявление на охранника в полицию.