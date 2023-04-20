Под Новосибирском две бухгалтерши из администрации выдали себе зарплат на 1,5 миллиона рублей

За 4 года бухгалтерши выдали себе зарплат на 1,5 миллиона рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Две сотрудницы администрации Куйбышевского района Новосибирской области, будучи бухгалтерами, выдали себе зарплат на 1,5 миллиона рублей.

— Их обвиняют по статье о мошенничестве по сговору в особо крупном размере. С января 2018 по ноябрь 2022, работая в муниципалитете сельсовета, они составляли реестры на выдачу зарплат. В них они прописывали завышенные суммы и получали выплаты, которые им не полагались, — сообщили в СУ СК по НСО.

В итоге бухгалтерши похитили полтора миллиона рублей. Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд.