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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:30

Под Новосибирском две бухгалтерши из администрации выдали себе зарплат на 1,5 миллиона рублей

Они поощряли сами себя 4 года
Данила ШУЛЯК
За 4 года бухгалтерши выдали себе зарплат на 1,5 миллиона рублей.

За 4 года бухгалтерши выдали себе зарплат на 1,5 миллиона рублей.

Фото: Даниил ОПАРИН

Две сотрудницы администрации Куйбышевского района Новосибирской области, будучи бухгалтерами, выдали себе зарплат на 1,5 миллиона рублей.

— Их обвиняют по статье о мошенничестве по сговору в особо крупном размере. С января 2018 по ноябрь 2022, работая в муниципалитете сельсовета, они составляли реестры на выдачу зарплат. В них они прописывали завышенные суммы и получали выплаты, которые им не полагались, — сообщили в СУ СК по НСО.

В итоге бухгалтерши похитили полтора миллиона рублей. Следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд.