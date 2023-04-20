В Новосибирске на площадях Труда и Энергетиков отменят кольцевое движение

Отмена кольцевого движения на площадях ускорит поток. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске изменят схему движения по площадям Труда и Энергетиков. Круговую систему заменят сквозным проездом.

— Благодаря концессии серьёзно изменится вся транспортная система города, особенно на левом берегу. Кольцевое движение на площадях Энергетиков и Труда заменят сквозным проездом без светофоров. Это сильно повысит пропускную способность на одной из самых загруженных городских автомагистралей, — сообщил исполнительный директор Сибирской концессионной компании Владислав Вавилин.

По словам представителя компании, сам мост через Обь — это лишь один из этапов проекта. В итоге Новосибирск получит не только скоростную дорогу и транспортные развязки, но и новые ливневки, теплосети, линии электропередач и связи. Кроме этого, модернизируют даже трамвайные пути на участке возле моста.