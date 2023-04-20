В Новосибирске поиски 26-летнего парня, который уехал кормить собаку и пропал, завершились трагедией

В Новосибирске нашли мертвым 26-летнего парня, который уехал кормить собаку и бесследно исчез. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске нашли мертвым 26-летнего парня, который уехал кормить собаку и бесследно исчез. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Молодой человек пропал 2 февраля 2023 года. Новосибирца искали более двух месяцев.

Что стало причиной трагедии – неизвестно.

Ранее КП-Новосибирск сообщила о том, что в Новосибирской области нашли мертвой многодетную мать, пропавшую в старый Новый год. У погибшей осталось четверо детей, самой младшей дочери 8 месяцев.