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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 8:49

В Новосибирске поиски 26-летнего парня, который уехал кормить собаку и пропал, завершились трагедией

Молодого человека искали больше двух месяцев
Анастасия ХРОМЫХ
В Новосибирске нашли мертвым 26-летнего парня, который уехал кормить собаку и бесследно исчез. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске нашли мертвым 26-летнего парня, который уехал кормить собаку и бесследно исчез. Фото: ЛизаАлерт НСО

В Новосибирске нашли мертвым 26-летнего парня, который уехал кормить собаку и бесследно исчез. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Молодой человек пропал 2 февраля 2023 года. Новосибирца искали более двух месяцев.

Что стало причиной трагедии – неизвестно.

Ранее КП-Новосибирск сообщила о том, что в Новосибирской области нашли мертвой многодетную мать, пропавшую в старый Новый год. У погибшей осталось четверо детей, самой младшей дочери 8 месяцев.