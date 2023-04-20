Водитель, создавший массовую аварию на Димитровском мосту в Новосибирске, отказался дунуть в алкотестер

Водитель, по необъяснимой причине повернувший на встречку, мог быть пьян. Фото: Спасатели МАСС.

Утром 20 апреля в Новосибирске водитель Nissan Cube ехал на левый берег по Димитровскому мосту, но внезапно свернул на встречную полосу. Он врезался в «Ладу Весту», где пострадала 53-летняя пассажирка, а «Лада», в свою очередь, зацепила кроссовер Acura MDX.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что водитель «Ниссана» отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составили административный протокол.

Водителя, который вызвал массовую аварию и длинную пробку на Димитровском мосту и улице Широкой, грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что пассажирку «Лады» после ДТП увезли в больницу с травмами.