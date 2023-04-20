Новосибирские спасатели помогли подростку, сковавшему свои руки цепью

Парень сковал свои руки цепью и не смог освободить их сам. Фото: https://vk.com/mass54

В Новосибирске спасатели помогли 15-летнему подростку, который зачем-то сковал свои же руки цепью. Об этом сообщили спасатели МАСС НСО.

— Подросток по каким-то причинам намотал толстую металлическую цепь на оба запястья рук. Она перекрутилась и заклинила — ни он, ни родители не смогли распутать. Спасатели приехали в квартиру Октябрьского района и сняли цепь, освободив руки, — указано в публикации ведомства.

По словам спасателей, парню не понадобилась помощь медиков. Его передали родителям.