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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 7:18

В Новосибирске с Октябрьского моста сорвалась женщина

Ее ищут спасатели и полиция
Анастасия ХРОМЫХ
ЧП произошло в четверг, 20 апреля. Фото: СпецТрансСтрой

ЧП произошло в четверг, 20 апреля. Фото: СпецТрансСтрой

В четверг, 20 апреля, на Октябрьском мосту произошло ЧП – с него упала женщина. Об этом КП-Новосибирск сообщили в ГУ МВД России по региону.

Местные жители заметили на мосту скопление экстренных служб. Полицейские и спасатели МАСС высматривали что-то в воде. Оказалось, что там человек.

− Сообщение в полицию поступало, полицейские на место выезжали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

Удалось ли найти женщину – пока неизвестно.