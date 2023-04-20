Умер от полученных ранений: 23-летний мобилизованный из Новосибирской области скончался в госпитале

От полученных на СВО ранений скончался боец из Новосибирской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ / Администрация Здвинского района.

В четверг, 20 апреля, в Здвинском районе Новосибирской области простились с погибшим от ранений на спецоперации военнослужащим Станиславом Морозовым. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

23-летнего Станислава из села Лянино мобилизовали 24 сентября 2022 года. В феврале 2023 года он получил тяжелое ранение. Спустя два месяца, 13 апреля, военнослужащий умер в госпитале.

Станислав Морозов окончил местную школу и аграрный лицей. Затем ушел в армию – служил в Росгвардии в звании рядового стрелка.

Родные и близкие простились с бойцом в сельском доме культуры. После этого состоялся прощальный митинг.