Прокуратура проверит историю с мальчиком, распылившим перцовый баллончик в новосибирском лицее

Прокуратура заинтересовалась историей с девятиклассником, который распылил перцовый баллончик в стенах школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура заинтересовалась историей с девятиклассником, который распылил перцовый баллончик в стенах школы. Инцидент произошел 19 апреля в Новосибирском городском педагогическом лицее в Октябрьском районе.

− Прокуратура даст оценку деятельности образовательного учреждения, а также органов профилактики при работе с несовершеннолетним и его семьей, − сообщили в ведомстве.

Сам подросток заявил, что сделал это случайно. От его действий никто не пострадал. С хулиганом уже провели беседу.

В МВД сообщили, что заявлений по данному факту в полицию не поступало.