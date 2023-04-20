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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 6:53

Прокуратура проверит историю с мальчиком, распылившим перцовый баллончик в новосибирском лицее

От его действий никто не пострадал
Анастасия ХРОМЫХ
Прокуратура заинтересовалась историей с девятиклассником, который распылил перцовый баллончик в стенах школы.

Прокуратура заинтересовалась историей с девятиклассником, который распылил перцовый баллончик в стенах школы.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура заинтересовалась историей с девятиклассником, который распылил перцовый баллончик в стенах школы. Инцидент произошел 19 апреля в Новосибирском городском педагогическом лицее в Октябрьском районе.

− Прокуратура даст оценку деятельности образовательного учреждения, а также органов профилактики при работе с несовершеннолетним и его семьей, − сообщили в ведомстве.

Сам подросток заявил, что сделал это случайно. От его действий никто не пострадал. С хулиганом уже провели беседу.

В МВД сообщили, что заявлений по данному факту в полицию не поступало.