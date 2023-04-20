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НовостиОбщество20 апреля 2023 7:06

«А мыться как?»: в Новосибирске жители двухэтажки неделю сидят без воды

В Новосибирске жители двухэтажки неделю сидят без воды
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
По словам жильцов, воды нет неделю. Фото: скриншот из видео

По словам жильцов, воды нет неделю. Фото: скриншот из видео

В Новосибирске жители двухэтажки Матросова,5 в Первомайском районе неделю сидят без воды.

- Звонили в управляющую компанию, а там ничего не говорят. И так уже почти неделю сидим, - рассказал КП-Новосибирск Дмитрий, житель дома. – А мыться то как?

Жильцы дома предположили, что отключение может быть аварийное. Но на муниципальном портале города никакой информации ни о запланированных отключениях в этом доме, ни об аварийных нет.

- Куда нам теперь жаловаться? Да и отключения - не единственная наша проблема. Дом сам рушится, проводка старая, дворников, которые бы убирали нет, - сокрушаются жильцы.