В Новосибирске сносят незаконное кафе около станции метро «Октябрьская»

В Новосибирске сносят незаконное кафе на улице Кирова. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирске сносят незаконное кафе, расположенное на улице Кирова, 44 (Б). Процедуру организовали в четверг, 20 апреля.

− В целях обеспечения безопасности запланирована установка ограждения, начнутся подготовительные работы по сносу, − сообщили в мэрии Новосибирска.

Строение находится около станции метро «Октябрьская». Как объяснили в мэрии, объект стоит на муниципальной земле без разрешения.

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