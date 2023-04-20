В Новосибирске сносят незаконное кафе около станции метро «Октябрьская»

В Новосибирске сносят незаконное кафе на улице Кирова.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске сносят незаконное кафе, расположенное на улице Кирова, 44 (Б). Процедуру организовали в четверг, 20 апреля.
− В целях обеспечения безопасности запланирована установка ограждения, начнутся подготовительные работы по сносу, − сообщили в мэрии Новосибирска.
Строение находится около станции метро «Октябрьская». Как объяснили в мэрии, объект стоит на муниципальной земле без разрешения.
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