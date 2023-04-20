В ГИБДД сообщили о пострадавшей в тройной аварии на Димитровском мосту в Новосибирске

Стало известно о пострадавшей в массовой аварии на Димитровском мосту. Фото: ГИБДД Новосибирска.
Утром в четверг, 20 апреля, в Новосибирске произошла тройная авария на съезде с Димитровского моста на правый берег. Как сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска, а ДТП пострадала 53-летняя женщина – пассажир «Лады Весты».
Напомним, 32-летний водитель «Ниссан Куб» ехал по мосту на левый берег, как вдруг неожиданно развернулся на встречную полосу. Он врезался в автомобиль «Лада Веста» под управлением 56-летнего мужчины. Затем «Лада» толкнула кроссовер «Акура», за рулем которого был 39-летний водитель.
Пострадавшую пассажирку с травмами доставили в больницу на скорой помощи.
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