60% новосибирцев берут в Сбере ипотеку на вторичное жилье

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В Новосибирске около 60% клиентов приобретают с помощью банка вторичное жилье. Новостройки пользуются спросом у 37% новосибирцев, а остальные пользуются кредитными программами для индивидуального жилого строительства или иных продуктов.

Кроме того, аналитики выяснили, что в Новосибирске более 40% всех ипотечных сделок заключается по программам господдержки – половина таких клиентов брали кредит по программе «Семейной ипотеки». Для молодой семьи, в которой есть ребенок младше пяти лет или нескольких несовершеннолетних детей, – ставка от 5,3%.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

- Мы видим, что клиенты Сбера охотно берут ипотеку – в марте, например, спрос вырос на 33% по отношению к февралю. Сегодня мы предлагаем широкий ассортимент кредитных программ, учитывающих интересы разных групп населения.