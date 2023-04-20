Под Новосибирском полиция ищет свидетелей драки с пострадавшим мужчиной, который попал в больницу

Драка произошла в Бердске на улице Островского. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Бердске на улице Островского, 114к1 между тремя мужчинами произошла драка, из-за которой один из них попал в больницу. Теперь полиция ищет свидетелей драки.

— Знаю со слов очевидцев. Что все произошло еще седьмого апреля около полуночи. Двое мужчин избивали третьего, их начала разнимать женщина. Под руку попала и она, один из прохожих заступился. В итоге один из дерущихся мужчин получил тяжкие телесные повреждения и попал в больницу. Он подал заявление в полицию. Насколько знаю, сегодня он уже выписывается, но надо найти женщину и мужчину, который его избивал, а также других свидетелей драки, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

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