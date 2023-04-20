Президент России наградил военнослужащего из Новосибирской области медалью «За спасение погибавших»

Военнослужащий из Новосибирской области получил редкую награду от президента. Фото: Администрация Верх-Тулинского сельсовета.

Военнослужащему Станиславу Кокшарову из Новосибирской области присудили редкую награду по указу президента России. О награждении новосибирца медалью «За спасение погибавших» сообщили накануне в администрации Верх-Тулинского района.

Станислава Кокшарова из поселка Крупской под Новосибирском мобилизовали в сентябре прошлого года.

Боец получил медаль еще 11 марта 2023 года за спасение людей в ситуации, сопряженной с риском для жизни, при выполнении боевых задач на спецоперации.

Друзья военнослужащего рассказывают, что он и до службы не оставался в стороне, всегда был готов помочь человеку, попавшему в беду. Односельчане ждут возвращения Кокшарова домой, чтобы лично поздравить с получением награды.

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