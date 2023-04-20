Регоператор Новосибирской области стал концессионером строительства левобережного комплекса по переработке отходов

МУП "Спецавтохозяйство" победило в конкурсе на строительство комплекса по переработке ТКО в Верх-Туле. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Стало известно, кто построит левобережный мусороперерабатывающий комплекс на территории Верх-Тулинского сельсовета под Новосибирском. Концессионером стал действующий региональный оператор Новосибирской области по вывозу мусора МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»). Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Заявки подали МУП «САХ» и ООО «Орбита». Регоператор предложил наилучшие условия: пообещал ввести комплекс в эксплуатацию за два года – против 26 месяцев «Орбиты», а также направить 10 миллионов рублей концессионной платы после ввода объекта – конкурент планировал дать в пять раз меньше.

В графе размера минимального гарантированного ежегодного объема загрузки комплекса регоператор указал «0», а конкурент – 244 тысячи тонн в год. Долю ТКО, направляемую на захоронение, МУП «САХ» тоже планирует уменьшить с предложенных правительством региона 40 % до 22 %.

Все 12 человек комиссии, которую возглавил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка, проголосовали за «Спецавтохозяйство». Предприятие назначили концессионером по созданию мусороперерабатывающего комплекса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber