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НовостиЭкономика20 апреля 2023 1:52

Регоператор Новосибирской области стал концессионером строительства левобережного комплекса по переработке отходов

В МинЖКХ назвали победителя
София БЕРЕЗОВСКАЯ
МУП "Спецавтохозяйство" победило в конкурсе на строительство комплекса по переработке ТКО в Верх-Туле.

МУП "Спецавтохозяйство" победило в конкурсе на строительство комплекса по переработке ТКО в Верх-Туле.

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

Стало известно, кто построит левобережный мусороперерабатывающий комплекс на территории Верх-Тулинского сельсовета под Новосибирском. Концессионером стал действующий региональный оператор Новосибирской области по вывозу мусора МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»). Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

Заявки подали МУП «САХ» и ООО «Орбита». Регоператор предложил наилучшие условия: пообещал ввести комплекс в эксплуатацию за два года – против 26 месяцев «Орбиты», а также направить 10 миллионов рублей концессионной платы после ввода объекта – конкурент планировал дать в пять раз меньше.

В графе размера минимального гарантированного ежегодного объема загрузки комплекса регоператор указал «0», а конкурент – 244 тысячи тонн в год. Долю ТКО, направляемую на захоронение, МУП «САХ» тоже планирует уменьшить с предложенных правительством региона 40 % до 22 %.

Все 12 человек комиссии, которую возглавил замгубернатора Новосибирской области Сергей Семка, проголосовали за «Спецавтохозяйство». Предприятие назначили концессионером по созданию мусороперерабатывающего комплекса.

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