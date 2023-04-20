Пробки сковали улицы Новосибирска утром 20 апреля

Дорожная ситуация в Новосибирске на утро 20 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в четверг, 20 апреля, новосибирцы встали в 6-балльные пробки на улицах города. По данным 2ГИС, стоит площадь Кирова, улицы Сибиряков-Гвардейцев, Петухова, перекресток Зорге и Громова.

Трудно проехать по Советскому шоссе до ТРЦ «Мега», улицам Станционной, Широкой, Троллейной, площадям Труда и Энергетиков.

Пробки на пересечении Октябрьского моста и улицы Большевистской, на улице Кирова. Из-за аварии встало движение на проспекте Дзержинского в сторону Березовой рощи – от Волочаевской до перекрестка с улицей Комбинатской.

Пробки на улице Богдана-Хмельницкого, а также Объединения до Фадеева. Затруднено движение на перекрестке улиц Плановой и Дуси Ковальчук.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, какая погода ждёт горожан в предпоследний рабочий день недели.

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