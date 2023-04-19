Спикер Заксобрания Новосибирской области встретился с мамами и женами бойцов, находящихся в зоне СВО

На личный прием к Андрею Шимкиву обратились члены семей мобилизованных участников спецоперации из Кочковского района. Фото: Заксобрание НСО

На личный прием к Председателю Законодательного Собрания Новосибирской области Андрею Шимкиву обратились члены семей мобилизованных участников спецоперации из Кочковского района. Они обозначили вопросы прохождения службы мобилизованных сыновей и мужей, свои предложения по изменению законодательства.

Во-первых, считают женщины, нужно обозначить конкретные сроки пребывания мобилизованных на территории Украины. А во-вторых, увеличить срок отпуска, который сейчас составляет 14 дней без учета дороги.

В ходе дальнейшей беседы женщины рассказали, что получают необходимую помощь на местах, что власть оперативно реагирует на их обращения. О буднях службы они узнают непосредственно от сыновей и мужей: оперативная связь с теми, кто находится в зоне СВО, не теряется. Мужчины рассказывают о том, что посылки с гуманитарной помощью доходят до Украины. А в сборе гуманитарной помощи участвуют практически все жители Новосибирской области, есть свой штаб и в Кочковском районе.

Андрей Шимкив отметил, что заданные женщинами вопросы нужные, правильные, своевременные. Для депутатов Законодательного Собрания поддержка семей военнослужащих и участников спецоперации — тема не праздная. Сын депутата по округу № 6, куда входит Кочковский район, проходит службу в зоне СВО. Там же сейчас находится батальон «Вега» с депутатами регионального парламента, руководит которым первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

По словам спикера Заксобрания, вопросы, заданные мамами и женами мобилизованных жителей Кочковского района, можно назвать главными на состоявшемся сегодня в Заксобрании личном приеме граждан.

— Мы будем обращаться в Министерство обороны, чтобы дали разъяснения, уверен, женщинам ответим. И дадим реальную картину, — отметил Андрей Шимкив.

Андрей Шимкив пообещал, что от Новосибирской области будет подготовлено обращение на имя Андрея Турчака, который возглавляет парламентскую координационную группу по вопросам СВО.