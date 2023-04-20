Зачем разбудили? В Новосибирском зоопарке заяц обиделся на надоедливых кекликов

В Новосибирском зоопарке заяц-беляк «обиделся» на своих соседей по вольеру — птичек-кекликов. Фото: Кадр из видео\Анна Новикова

В Новосибирском зоопарке заяц-беляк «обиделся» на своих соседей по вольеру — птичек-кекликов. В тот день у пернатых было задиристое настроение, и они решили нарушить покой ушастого.

Сначала птицы приметили место, где заяц мирно отдыхал, и стали водить вокруг него хороводы, а потом из вредности и вовсе клюнули пару раз.

Пушистый хоть и был ошарашен наглостью своих соседей, но в долгу решил не оставаться. И дал птицам сдачи, пару раз заехав лапой.