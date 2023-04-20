Сибирячка переехала в Лондон и рассказала о местных ценах и холоде в домах

Отопление - один из непростых моментов в Лондоне. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Уроженка Новокузнецка Софья вместе с мужем переехала в Лондон. Сейчас они живут там вместе с супругом и дочерью. Сибирячка рассказала изданию «Сибдепо», что освоиться в новой стране ей было сложнее всех: ее муж всегда мечтал жить за рубежом, а дочка смогла легко адаптироваться. Кроме элементарных культурных различий, Софья поделилась и теми вещами, которые удивляют ее в быту. Одна из этих вещей — цены в местных магазинах.

— Яйца, если переводить на русские деньги будут стоить 200 рублей, а то и дороже, хлеб можно найти от 200 до 500 рублей. В целом в Англии продукты дороже, чем в России. Если сравнивать магазины одежды, которые есть здесь и которых нет в России, то это неправильно. В Англии одежда тоже дороже, но если говорить об одинаковых брендах в России и в Англии, то цены в них одинаковые, — говорит Софья. — В Лондоне есть магазинчик с дешевыми товарами, и это единственная торговая точка, где можно приобрести что-то недорогое. А если говорить не о продуктах и не об одежде, а например, про мебель или что-то бытовое для дома, то это всё тоже дороже и намного дороже.

Еще одним стрессом для сибирячки стало, как ни странно, отсутствие централизованного отопления в домах. Девушка отмечает, что зимой в квартире здесь бывает очень холодно. Возможность создать в квартире тепло, конечно, есть: воздушное отопление, кондиционеры, теплые полы, газовые батареи. Но все это придется делать за свой счет. Поэтому гораздо проще надеть теплые вещи.