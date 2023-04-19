Лжеэлектрики из Новосибирска обманули на полмиллиона двух пенсионерок из Красноярска

Лжеэлектрики из Новосибирска обманули двух пенсионеров из Красноярска на полмиллиона рублей. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Лжеэлектрики из Новосибирска обманули двух пенсионеров из Красноярска на полмиллиона рублей. Но далеко уехать с деньгами не сумели: местная полиция быстро их перехватила.

— После поступления в дежурную часть сообщения о том, что лжеэлектрики ходят по квартирам пожилых граждан и успели похитить у двух красноярок 400 и 36 тысяч рублей, опера по горячим следам установили машину, на которой они ехали. Ориентировка на нее была передана всем наружным нарядам и дорожным полицейским. Было отслежено, что подозреваемые, пытаясь скрыться, двигаются на ней в сторону Новосибирской области. Организовано задержание в районе города Боготол, — рассказали в полиции Красноярского края.

Но их быстро задержала полиция. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Сначала псевдоэлектриков тормознули гаишники под предлогом проверки документов, а сами подали знак оперативникам, которые тут же задержали водителя и пассажиров. Сейчас с ними работает полиция.