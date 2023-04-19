В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении с ножом на четвероклассника около школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении с ножом на четвероклассника около школы. Напомним, ЧП случилось 7 апреля, мальчик вместе с друзьями возвращался с уроков, когда на футбольном поле между двумя школами в Октябрьском районе, к детям подошел мужчина с ножом и попытался схватить одного из них. К счастью, мальчику удалось вырваться и убежать.

— Полиция задержала подозреваемого, он сейчас дает показания. Как мы поняли, он заявил, что хотел отобрать телефон у мальчиков, — рассказали КП-Новосибирск родители детей, учащихся в одной школе с мальчиком, на которого напали.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что после случившегося СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство.