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НовостиПроисшествия19 апреля 2023 18:27

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении с ножом на четвероклассника

ЧП случилось 7 апреля
Галина СИМОНОВА
В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении с ножом на четвероклассника около школы.

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении с ножом на четвероклассника около школы.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске задержали подозреваемого в нападении с ножом на четвероклассника около школы. Напомним, ЧП случилось 7 апреля, мальчик вместе с друзьями возвращался с уроков, когда на футбольном поле между двумя школами в Октябрьском районе, к детям подошел мужчина с ножом и попытался схватить одного из них. К счастью, мальчику удалось вырваться и убежать.

— Полиция задержала подозреваемого, он сейчас дает показания. Как мы поняли, он заявил, что хотел отобрать телефон у мальчиков, — рассказали КП-Новосибирск родители детей, учащихся в одной школе с мальчиком, на которого напали.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что после случившегося СК возбудил уголовное дело по статье покушение на убийство.