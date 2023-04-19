Новосибирские работницы транспортной фирмы незаконно потратили 3 миллиона рублей на телефоны и путешествия

За год бухгалтеры потратили 3 миллиона рублей на путешествия и телефоны. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Работницы транспортной компании Новосибирска обокрали фирму на 3 миллиона рублей за год. Они помогали родственникам, покупали телефоны и путешествовали.

— Вступив в предварительный сговор, финансовый директор и 2 бухгалтера транспортной фирмы с 2016 по 2017 годы тратили деньги компании на личные нужды. За это время они покупали дорогие мобильные телефоны, авиабилеты и визы — в том числе в Австралию. Также обвиняемые приобретали туры для отдыха на побережьях Средиземного и Черного морей, — указано в постановлении Новосибирского областного суда.

Кроме этого, мошенницы тратили деньги на ремонт машин, бухгалтерские курсы и помощь родственникам. Они писали в отчетах о выдаче денег руководителям организаций и оформляли себе премии. Общая сумма от преступлений составила 3 миллиона рублей.

Ранее Октябрьский районный суд вынес приговоры мошенницам, но их изменил Новосибирский областной суд. В итоге бывший финдиректор получила 3 года условно со штрафом в 150 тысяч рублей, а обе бухгалтерши по 2 года условно без штрафа.