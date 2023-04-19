Глава СКР Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в Новосибирской школе

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в Новосибирской школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава СК России Бастрыкин взял на контроль расследование стрельбы в Новосибирской школе. Напомним, инцидент случился 4 апреля в одной из школ Дзержинского районе. В полицию поступило сообщение о том, что один из учеников 8 класса выстрелил в другого из пневматического пистолета. Пистолет полицейские изъяли, а пострадавшего отправили на экспертизу.

— Александр Бастрыкин поручил и. О. Руководителя СУ СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки, в том числе об установленных причинах и условиях, способствовавших произошедшему, а также мерах к их устранению, — сообщили в СКР.

Директор школы после происшествия покинул свой пост.