Новосибирская полиция ищет парня, сводившего подругу в кафе за чужие деньги

Парень успел потратить 5,5 тысяч рублей с чужой карты. Фото: скриншот из видео ГУ МВД по региону.

В Новосибирске «Первомайский» отдел полиции ищет парня, которого обвиняют в краже. Он пообедал в кафе и сходил в магазин с чужой картой.

— Установлено, что 11 апреля подозреваемый оплатил товары в магазине и кафе Октябрьского района утерянной банковской картой, — сообщили в ГУ МВД по региону.

По кадрам видеонаблюдения из торгового центра видно, что юноша был не один. Видимо, кавалер решил отпраздновать «находку», сводив подругу в фастфуд. Парень не учел, что такой званный обед обойдется ему в уголовное дело.

Всего новосибирец успел потратить 5,5 тысяч рублей. Сейчас его ищет полиция.