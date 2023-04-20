Новосибирский ветеран контрразведки рассказал, как во время ВОВ фашистов дезинформировали через «радиоигру»

Контрразведчик из Новосибирска рассказал про свою работу в ВОВ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеран органов безопасности России Александр Забава рассказал о работе подразделения НКВД контрразведки «СМЕРШ» в Новосибирской области. Оно было создано 80 лет назад. В архивах ему удалось найти интересную информацию о работе контрразведки в 1942 году.

Как рассказал Забава изданию «Горсайт», тогда из регионального управления НКВД начали вести «радиоигру» с немецкой разведкой. Противнику выдавали ложную информацию о работе промышленных предприятий, маршрутах, по которым якобы шли военные грузы и об агентах немецкой разведки в Сибири.

Такой ход привел к тому, что немцы забросили на территорию шпиона-парашютиста, которого сразу же после приземления задержали советские чекисты. Ему было приказано добраться до Новосибирска и организовать там радиоразведывательную базу.