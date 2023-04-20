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НовостиОбщество19 апреля 2023 23:04

Новосибирский ветеран контрразведки рассказал, как во время ВОВ фашистов дезинформировали через «радиоигру»

Такую информацию ему удалось найти в архивах 1942 года
Авторы (2):
Данила ШУЛЯК
Галина СИМОНОВА
Контрразведчик из Новосибирска рассказал про свою работу в ВОВ.

Контрразведчик из Новосибирска рассказал про свою работу в ВОВ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ветеран органов безопасности России Александр Забава рассказал о работе подразделения НКВД контрразведки «СМЕРШ» в Новосибирской области. Оно было создано 80 лет назад. В архивах ему удалось найти интересную информацию о работе контрразведки в 1942 году.

Как рассказал Забава изданию «Горсайт», тогда из регионального управления НКВД начали вести «радиоигру» с немецкой разведкой. Противнику выдавали ложную информацию о работе промышленных предприятий, маршрутах, по которым якобы шли военные грузы и об агентах немецкой разведки в Сибири.

Такой ход привел к тому, что немцы забросили на территорию шпиона-парашютиста, которого сразу же после приземления задержали советские чекисты. Ему было приказано добраться до Новосибирска и организовать там радиоразведывательную базу.