«Вернулись с палками»: в новосибирском супермаркете покупатели устроили драку с продавцами

Покупатели устроили драку с продавцами. Фото: Олег УКЛАДОВ

В новосибирском супермаркете на улице Объединения, 29 покупатели устроили драку с продавцами. Инцидент произошел во вторник, 18 апреля, об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

— Как я понял, они пытались украсть что-то, но их выгнали. Судя по всему, их это задело, и они решили вернуться с палками на разборки, — цитирует очевидцев паблик Вконтакте «Инцидент Новосибирск».

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск сообщили, что по факту конфликта в магазине поступило сообщение в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку, устанавливают все обстоятельства случившегося.