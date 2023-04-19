В Новосибирске на площади Ленина временно закроют парковку для автомобилей

Парковку для автомобилей на площади Ленина закроют из-за ярмарки. Фото: Евгения ГУСЕВА

Парковку для автомобилей временно закроют на площади Ленина в Новосибирске. Об этом сообщили в мэрии города.

Ограничение начнет действовать 20 апреля. Это связано с подготовкой к ярмарке белорусских товаров, которая откроется 22-го числа.

− Завтра ожидается заезд на площадку транспорта белорусских компаний- участников ярмарки, − отметили в муниципалитете.

Напомним, палатки с белорусской продукцией будут стоять на площади Ленина до 30 апреля.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в столицу Сибири приедет 21 фура с товарами из Белоруссии.