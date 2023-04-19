Под Новосибирском трое неизвестных искали закладки у школы

Возле школы № 60 в городе Обь заметили двух подозрительных мужчин и женщину. Фото: стоп-кадры из видео Ангелины

Возле школы № 60 в городе Обь заметили двух подозрительных мужчин и женщину. Они рылись в земле, ища закладки – их ни капли не смущало, что рядом находится учебное заведение и ходят дети. Об этом КП-Новосибирск рассказала школьница по имени Ангелина.

Отчаянных искателей она сняла на телефон. Увидев камеру, мужчины начали вести себя агрессивно. Один из них схватил камень и бросился в сторону девочки.

− Они рылись там больше 10 минут. Увидев камеру, начали на меня кидаться, но я успела убежать, − сообщила КП-Новосибирск Ангелина.

Ранее КП-Новосибирск рассказала о подозрительной троице с младенцем в коляске, которая искала закладки в кустах возле мэрии Бердска.