Заместителю генпрокурора РФ Демешину пожаловались на состояние госпиталя ветеранов войн в Новосибирске

Госпиталь также посетили губернатор Андрей Травников и прокурор НСО Александр Бучман. Фото: Управление ГП РФ по СФО

Заместителю генпрокурора РФ Дмитрию Демешину сообщили о неудовлетворительном состоянии госпиталя ветеранов войн в Новосибирске. Он посетил медучреждение в среду, 19 апреля.

Госпиталь нуждается в капитальном ремонте. Как уточнила главврач Людмила Канунникова, здание не соответствует установленным стандартам. В нем нужно отремонтировать крышу и некоторые помещения.

Отдельные виды работ на объекте здравоохранения уже начаты.

− Дмитрий Демешин поручил прокурору области обеспечить надзорное сопровождение выполняемых работ с тем, чтобы обеспечить проведение капитального ремонта здания госпиталя в установленные контрактами сроки, использование выделяемых финансовых средств строго по целевому назначению, − отметили в прокуратуре региона.

Заместитель генпрокурора РФ встретился с пациентами и работниками медучреждения. Они попросили оказать содействие в ремонте помещений стационара, а также проверить качество оказываемых медицинских услуг.

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