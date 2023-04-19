«Есть косяк»: директор новосибирского ДЭУ-1 признался, почему КСП нашла нарушения в объемах противогололедных реагентов

Директор ДЭУ-1 признался, что нарушил условия поставки противогололедных реагентов. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Директор дорожно-эксплуатационного учреждения № 1 в Новосибирске объяснил, почему Контрольно-счетная палата признала неэффективным использование муниципальных средств при работе с «Бионордом».

Напомним, у КСП в ходе проверки возникли вопросы насчет несоответствия объемов противогололедных материалов. На бумаге – в бухгалтерских отчетах – их оказалось больше, чем фактически хранилось на складах в Новосибирске. Почему так вышло, КП-Новосибирск рассказал директор ДЭУ-1 Алексей Лыков.

– Приобретая жидкую составляющую противогололедных материалов, мы должны хранить ее на своей территории. У нас имеются ёмкости для хранения объемом 150 кубов, а мы приобрели порядка 300 с лишним кубов смеси. Уже поджимали сроки поставки этого материала по контракту, а хранить его было негде. Мы вынуждены были передать остатки на хранение поставщику. Но прежде чем передать, мы должны были принять материал на баланс – учесть его на своих счетах, – объясняет директор ДЭУ-1.

При этом он не отрицает, что процедура приемки была нарушена. Организация оформила документы, но оставила реагенты поставщику – «Уральскому заводу противогололедных материалов», не привозя «Бионорд» на территорию Новосибирска. По мнению Алексея Лыкова, перевозить реагенты с Урала в Новосибирск – и потом обратно на Урал – было бы неправильным с точки зрения логистики.

– Именно эти бухгалтерские элементы, которые были не совсем правильными, и вызвали вопросы КСП. По логистике всё было логично, но есть косяк, – признал Алексей Лыков.

Напомним, ранее в мэрии Новосибирска предоставляли другое объяснение ДЭУ-1 по этому поводу: якобы облачные сервера уральского завода взломали хакеры, из-за чего поставщик потерял данные о количестве реагентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В мэрии Новосибирска объяснили неэффективную работу ДЭУ-1 хакерскими атаками

Поставщик реагентов не смог назвать объем материала, который хранится на складах (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber