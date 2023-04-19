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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:12

«Спецавтохозяйство» построит мусорный полигон на левом берегу Новосибирска

Фирма победила другое предприятие в конкурсе на строительство
Данила ШУЛЯК
Полигон на левом берегу Новосибирска построит МУП «Спецавтохозяйство».

Полигон на левом берегу Новосибирска построит МУП «Спецавтохозяйство».

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирской области в конкурсе на строительство мусорного полигона победило МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

— МУП «САХ» предложило лучшие условия реализации проекта. Конкурс проводили по критериям: срок создания объекта, доля закапываемого мусора, размер концессионной платы и ежегодный объем загрузки полигона, — указано в публикации ведомства.

Известно, что в конкурсе на строительство участвовало и ООО «Орбита». Компания проиграла регоператору по 3 из 4 показателей.

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