«Спецавтохозяйство» построит мусорный полигон на левом берегу Новосибирска

Полигон на левом берегу Новосибирска построит МУП «Спецавтохозяйство». Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Новосибирской области в конкурсе на строительство мусорного полигона победило МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщили в министерстве ЖКХ и энергетики региона.

— МУП «САХ» предложило лучшие условия реализации проекта. Конкурс проводили по критериям: срок создания объекта, доля закапываемого мусора, размер концессионной платы и ежегодный объем загрузки полигона, — указано в публикации ведомства.

Известно, что в конкурсе на строительство участвовало и ООО «Орбита». Компания проиграла регоператору по 3 из 4 показателей.

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