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НовостиОбщество21 апреля 2023 6:58

«Удалят нервы, отвечающие за боль»: жительница Новосибирска, похудевшая после коронавируса на 13 кило, собирает деньги на операцию

Жительница Новосибирска, похудевшая после коронавируса на 13 кило, собирает деньги на операцию
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Женщина сильно похудела из-за болезни. Фото: Предоставлено Анной Пахомовой

Женщина сильно похудела из-за болезни. Фото: Предоставлено Анной Пахомовой

Жительница Новосибирска, похудевшая после коронавируса на 13 кило, собирает деньги на операцию. 33-летняя Анна Пахомова переболела в 2021 году. После ее замучил постковидный синдром. У женщины уже год не проходят боли в поджелудочной.

По словам сибирячки, врачи не знают, как ее лечить. Анна прошла все необходимые обследования, просила выписать ей сильные обезболивающие. Медики же решили, что женщину нужно оперировать.

– Мне назначили спланхэктомию. Мне должны удалить нервы, отвечающие за боль. После операции улучшится кровообращение. Если не поможет, то надо будет полностью удалять поджелудочную, - рассказала КП-Новосибирск Анна Пахомова.

По словам женщины, операция будет стоит 100 тысяч рублей. Еще 50 ей нужно на специальную порт-систему.

– Я постоянно на капельницах, а через иголку в вену мне их уже нельзя поставить. Порт-система нужна мне для того, чтобы больше не колоть руки и ноги. Эта вещь облегчит мне жизнь, – говорит Анна.

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