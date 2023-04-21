«Удалят нервы, отвечающие за боль»: жительница Новосибирска, похудевшая после коронавируса на 13 кило, собирает деньги на операцию

Женщина сильно похудела из-за болезни. Фото: Предоставлено Анной Пахомовой

Жительница Новосибирска, похудевшая после коронавируса на 13 кило, собирает деньги на операцию. 33-летняя Анна Пахомова переболела в 2021 году. После ее замучил постковидный синдром. У женщины уже год не проходят боли в поджелудочной.

По словам сибирячки, врачи не знают, как ее лечить. Анна прошла все необходимые обследования, просила выписать ей сильные обезболивающие. Медики же решили, что женщину нужно оперировать.

– Мне назначили спланхэктомию. Мне должны удалить нервы, отвечающие за боль. После операции улучшится кровообращение. Если не поможет, то надо будет полностью удалять поджелудочную, - рассказала КП-Новосибирск Анна Пахомова.

По словам женщины, операция будет стоит 100 тысяч рублей. Еще 50 ей нужно на специальную порт-систему.

– Я постоянно на капельницах, а через иголку в вену мне их уже нельзя поставить. Порт-система нужна мне для того, чтобы больше не колоть руки и ноги. Эта вещь облегчит мне жизнь, – говорит Анна.

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