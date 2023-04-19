Новосибирский губернатор Травников назвал вопросы реабилитации участников СВО важнейшими

Госпиталю ветеранов уже выделили 247 миллионов рублей. Фото: https://www.nso.ru/

Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил: вопросы реабилитации участников СВО — на первом месте. Об итогах круглого стола по модернизации больниц региона сообщили в областном правительстве.

— На первое место выходят вопросы реабилитации участников СВО. На укрепление материально-технической базы «Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн», с учетом закупки оборудования, направлено 247 млн рублей, — заявил губернатор.

Травников также упомянул региональную программу поддержки бойцов — реабилитационный сертификат. По его словам, за полтора месяца им воспользовались больше 70 участников СВО.

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