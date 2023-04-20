Весна идет: в Новосибирске будет +6 градусов и солнце

Долгожданное тепло вернется 20 апреля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зима с ее морозами и снегопадами отступила окончательно. В ближайшие дни в Новосибирск идет потепление, и в четверг, 20 апреля, синоптики передают до +4…+6 градусов днем.

— Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Западный ветер подует со скоростью 4-9 метров в секунду, — предупреждает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области будет немного холоднее: ночью температура опустится до -5…-10 градусов, местами до -17, днем будет +4…+9 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков.

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