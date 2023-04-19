В Новосибирской области вертолеты «Терминатор» выполнили маневры в небе

Учебные полеты состоялись 18 апреля. Фото: пресс-служба ЦВО
Вертолеты «Терминатор» выполнили маневры в небе над Новосибирской областью. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Учебные полеты состоялись 18 апреля. Их отработали молодые летчики ЦВО, выпустившиеся в 2022 году. Всего было задействовано около 50 военнослужащих.
− Военнослужащие отработали элементы разворота парой (звеном) в горизонтальной плоскости, заход на посадку строем, − отметили в публикации.
Кроме того, молодые лейтенанты продемонстрировали сбор вертолетов в группы, перестроения и роспуск из групп. За всем происходящим следили опытные летчики-инструкторы.
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