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НовостиОбщество19 апреля 2023 11:52

В Новосибирской области вертолеты «Терминатор» выполнили маневры в небе

В полетах приняли участие молодые летчики ЦВО
Анастасия ХРОМЫХ
Учебные полеты состоялись 18 апреля. Фото: пресс-служба ЦВО

Учебные полеты состоялись 18 апреля. Фото: пресс-служба ЦВО

Вертолеты «Терминатор» выполнили маневры в небе над Новосибирской областью. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Учебные полеты состоялись 18 апреля. Их отработали молодые летчики ЦВО, выпустившиеся в 2022 году. Всего было задействовано около 50 военнослужащих.

− Военнослужащие отработали элементы разворота парой (звеном) в горизонтальной плоскости, заход на посадку строем, − отметили в публикации.

Кроме того, молодые лейтенанты продемонстрировали сбор вертолетов в группы, перестроения и роспуск из групп. За всем происходящим следили опытные летчики-инструкторы.

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