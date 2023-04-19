В Новосибирске в апреле изменят маршруты ГАЗелей №90 и №38

Из двух маршрутов уберут некоторые улицы и добавят другие. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске изменятся пути следования двух маршруток — №90 и №38. Об этом сообщили в мэрии города в среду, 19 апреля.

— С 21 апреля маршрутное такси № 90 «Цветущая Плющиха – Волейбольный центр» меняет путь следования. С 22 апреля изменится маршрут №38 «Вокзал «Новосибирск-Главный» - Магазин «Золотая Нива», — указано в публикации муниципалитета.

Так, из маршрута № 90 уберут улицы Кошурникова, Фрунзе, а добавят улицы Бориса Богаткова, Василия Старощука и Ядринцевского Конного спуска.

ГАЗель № 38 больше не будет ходить по улицам Орджоникидзе, Военной, Тополевой, Василия Старощука, Бориса Богаткова и Кошурникова. Вместо них добавят проспект Димитрова, проезд Энергетиков и улицы: Моторную, Ясный Берег и Ленина.

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