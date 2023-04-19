«Сказали освободить комнату»: в Новосибирске жительница общежития на Станционной, с которого ветром сорвало крышу, лишилась потолка из-за ремонта

В Новосибирске жительнице общежития на Станционной, у которого ветром сорвало крышу, снесли потолок. Фото: предоставлены Светланой Осиповой.

Новая угроза нависла над жильцами общежития на Станционной, 8 в Новосибирске. Прошлой осенью с дома ветром снесло крышу, зимой комнаты начало затапливать во время восстановления кровли, а весной жильцам посоветовали делать ремонт за свой счет. После этого в областной прокуратуре сообщили, что дадут оценку качеству проведенного ремонта, действиям подрядной и управляющей организаций.

Крышу здания снесло ураганом в октябре прошлого года. Фото: ГУ МЧС России по НСО.

В прошлом месяце жительница общежития Светлана Осипова обратилась в редакцию КП-Новосибирск – был опубликован материал о том, что в ее комнате повредили потолок при демонтаже кровли. После публикации в общежитие пришла комиссия, но девушка получила совсем не тот результат, который планировала.

– Позвонили из управляющей компании, сказали освободить комнату. Куда девать мебель – предложили решать самой, как и другие вопросы. С меня взяли только согласие на ремонт чердачного перекрытия, – рассказывает КП-Новосибирск Светлана.

В комнате начали менять разрушающееся чердачное перекрытие: весь потолок обрушили, комната превратилась в стройплощадку. Светлана волнуется – по ее словам, мэрия молчит на вопрос по ремонту ее комнаты. Вероятно, ремонт придется делать ей самой. Переехать в жилье маневренного фонда Светлане, по ее словам, не предлагали.

Последствия ремонта потолка. Фото: предоставлены Светланой Осиповой.

– Теперь я живу в комнате соседа – он там временно не проживает. Мягкую мебель и необходимые вещи забрала с собой. Остальное стоит в коридоре. Зато теперь, если в моей комнате посмотреть наверх, открывается прекрасный вид на доски новой кровли, – не унывает жительница общежития.

Между тем, в коридоре пошла трещина после того, как в комнате обрушили потолок. Ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что общежитие постоянно трясется из-за строительства развязки четвертого моста рядом со зданием.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«При демонтаже пробили потолок»: в Новосибирске прокуратура проверит качество ремонта сорванной ветром крыши общежития на Станционной

В Новосибирске прокуратура начала проверку протекающей крыши в общежитии на Станционной (подробнее)

«Дом в движении, мы боимся в нем жить»: в Новосибирске затопило общежитие, крышу которого снес ураган

В Новосибирске затопило общежитие на Станционной, крышу которого снес ураган (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber