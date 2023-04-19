В Новосибирске на «круглом столе» обсудили вопросы модернизации лечебных учреждений региона

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел в Новосибирске «круглый стол». Фото: Управление ГП РФ по СФО

В среду, 19 апреля, заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин провел в Новосибирске «круглый стол». На нем обсудили вопросы модернизации лечебных учреждений региона, сообщили в региональной прокуратуре.

В обсуждении приняли участие губернатор НСО Андрей Травников, прокурор региона Александр Бучман, чиновники и представители общественных организаций.

Как подчеркнули в прокуратуре, вопросы соблюдения законности в сфере здравоохранения остаются актуальными. Представители ведомства выявили более двух тысяч нарушений закона в 2022 и первом квартале 2023 года. Так, например, в этом году после вмешательства прокуратуры удалось увеличить бюджетное финансирование на обеспечение лекарствами льготников.

Андрей Травников подчеркнул − обширная сеть медучреждений Новосибирской области нуждается в постоянном контроле со стороны профильных министерств и ведомств. Речь идет прежде всего о вопросах, связанных со своевременным выявлением дефектов зданий, разработкой проектной документации и так далее.

− Одной из тем обсуждения явилось отставание в развитии системы оказания первичной медико-санитарной помощи при строительстве ФАПов и создании единого цифрового контура в здравоохранении, − рассказали в прокуратуре.

Также на «круглом столе» поговорили про медицинские учреждения, в которых оказывают помощь участникам СВО. Дмитрий Демешин побывал в госпитале ветеранов войн и проинспектировал ход проведения капремонта.

Контролировать реализацию мероприятий будут прокурор Новосибирской области и управление Генпрокуратуры РФ по СФО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber