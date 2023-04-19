Губернатор Андрей Травников: Вопросы реабилитации участников СВО – на первом месте

Губернатор обсудил вопрос реабилитации участников СВО. Фото: правительство НСО

Губернатор Андрей Травников и заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин приняли участие в работе круглого стола, посвящённого надзорному сопровождению работы по модернизации лечебных учреждений Новосибирской области.

Заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин отметил, что в Новосибирской области три госпиталя, где оказывается помощь ветеранам боевых действий.

- На первое место выходят вопросы реабилитации участников СВО. На укрепление материально-технической базы «Новосибирского областного госпиталя № 2 ветеранов войн», с учетом закупки оборудования, направлено 247 миллионов рублей. Напомню, с 1 марта этого года, впервые в стране, стартовала наша региональная программа – Реабилитационный сертификат. На этой неделе мы приняли решение распространить её действие не только на военнослужащих Министерства обороны РФ, войск Национальной Гвардии и добровольцев, но и участников ЧВК. За полтора месяца действия программы её возможностями воспользовались уже около 70 бойцов – участников СВО, - отметил губернатор Андрей Травников. - Поэтому, по реабилитации, Дмитрий Викторович, с вами абсолютно согласен, это не только база наша трёх государственных госпиталей. Это и вовлечение негосударственной медицины в базу реабилитации. Мы будем развивать это направление. И тут мы видим потребность в дополнительных вложениях, бюджетных инвестициях.

Также, в ходе рабочей поездки в «Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн», глава региона и заместитель Генерального прокурора РФ рассмотрели меры по улучшению состояния материальной базы лечебного учреждения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber