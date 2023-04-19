Новосибирские приставы отсудили почти 60 миллионов рублей у фирмы-должника

У компании-должника отсудили почти 60 миллионов рублей в пользу другой фирмы. Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Новосибирске судебные приставы взыскали почти 60 миллионов рублей с фирмы-должника. Возвращать деньги пришлось через суд.

— У фирмы по договору поставки накопился долг перед компанией-партнером. Его сумма была больше 55 миллионов рублей. Потерпевшая убытки организация обратилась в арбитражный суд с иском — его удовлетворили, — указано в публикации ГУ ФССП по региону.

Приставы арестовали банковские счета и недвижимость должника. Тогда он выплатил долг и 3,5 миллиона рублей исполнительского сбора.

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