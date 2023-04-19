На выходных в Новосибирске потеплеет до +13 градусов

На выходных в Новосибирске установится теплая и солнечная погода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На выходных в Новосибирске установится теплая и солнечная погода. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +13 градусов.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в субботу, 22 апреля, ночью будет -2…-4, днем − +11...+13 градусов. Осадков в городе не ожидается. Будет дуть юго-западный ветер с порывами до восьми метров в секунду.

Как сообщает сервис «Яндекс.Погода», в воскресенье будет чуть прохладнее. Днем прогнозируют +10…+12 градусов.

В целом, выходные дни отлично подойдут для прогулок и выездов на природу. Единственное, нужно помнить о том, что в регионе уже активизировались клещи.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в конце апреля в город придет аномальное тепло.

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