Новосибирцу, который 11 лет прятался в Мариуполе после того, как избил до смерти «коллектора», вынесли приговор

Новосибирца, забившего "коллектора" до смерти, приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Фото: ГУ МВД России по НСО / Дмитрий СТЕШИН.

Суд вынес приговор новосибирцу, который 11 лет скрывался в Мариуполе после того, как избил до смерти человека. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского районного суда.

Преступление произошло в селе Криводановке в марте 2011 года. Тогда сестра еще 18-летнего Артема Полтавцева рассказала ему и дяде о троих знакомых, которые выбивали долг за кредит с ее сожителя.

Артем с дядей пошли разбираться с «коллекторами». Одного из них избили до такой степени, что он скончался в больнице. Дядю задержали сразу, он уже отсидел в тюрьме, а племянник сбежал – и скрывался 11 лет в Мариуполе.

В 2021 году парень решил, что ему уже ничего не грозит, и вернулся на родину. Но ошибся: срок давности по преступлению не истек. Его обвинили по уголовной статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего. 17 апреля Новосибирский районный суд приговорил Полтавцева к 8 годам колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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