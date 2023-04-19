Жительница Новосибирска пожаловалась на косметолога, которая неровно проколола ей уши

Жительнице Новосибирска неровно прокололи уши в одном из местных салонов красоты. Фото: Иван ВИСЛОВ

Жительнице Новосибирска неровно прокололи уши в одном из местных салонов красоты. Негативный отзыв женщина оставила на «Флампе».

Сибирячка хотела сделать пирсинг ушей. Прочитала, что процедуру в салоне проводит специалист с медицинским образованием, а именно врач-косметолог.

В назначенный день автор отзыва пришла на процедуру. Врач сделала пометки в местах проколов, но во время дезинфекции та, что была на левом ухе, стерлась.

− Врач проколола правое ухо, а потом заново ставила метку на левом. Получились проколы несимметричные! – пожаловалась местная жительница.

По ее словам, на правом ухе сережка «смотрит» вбок, а на левом она расположена ближе к центру. Такая работа косметолога разочаровала женщину, поэтому она поставила заведению две звезды.

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