Жительница Новосибирска пожаловалась на косметолога, которая неровно проколола ей уши

Жительнице Новосибирска неровно прокололи уши в одном из местных салонов красоты.
Фото: Иван ВИСЛОВ
Жительнице Новосибирска неровно прокололи уши в одном из местных салонов красоты. Негативный отзыв женщина оставила на «Флампе».
Сибирячка хотела сделать пирсинг ушей. Прочитала, что процедуру в салоне проводит специалист с медицинским образованием, а именно врач-косметолог.
В назначенный день автор отзыва пришла на процедуру. Врач сделала пометки в местах проколов, но во время дезинфекции та, что была на левом ухе, стерлась.
− Врач проколола правое ухо, а потом заново ставила метку на левом. Получились проколы несимметричные! – пожаловалась местная жительница.
По ее словам, на правом ухе сережка «смотрит» вбок, а на левом она расположена ближе к центру. Такая работа косметолога разочаровала женщину, поэтому она поставила заведению две звезды.
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