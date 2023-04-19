Новосибирские следователи проводят проверку из-за отцепившегося вагона электрички

Транспортные следователи начали проверку из-за отцепившегося вагона электрички. Фото: Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Транспортные следователи начали проверку после того, как у новосибирской электрички прямо на ходу отцепился вагон. Об этом сообщили в восточном МСУТ СК в среду, 19 апреля.

— Новосибирские транспортные следователи начали доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения. Сейчас выясняют все подробности инцидента, — указано в публикации ведомства.

Напомним, вечером 18 апреля у электрички «Новосибирск-Барабинск» отцепился последний вагон. Пассажиров пересадили в другие вагоны и доставили до нужных станций.

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