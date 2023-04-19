Под Новосибирском будут судить шестерых продавцов алкоголя и табака без маркировок и лицензии

Под Новосибирском будут судить продавцов нелегального табака и алкоголя.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области шестерых продавцов из Карасука обвиняют в торговле контрафактным алкоголем и табачной продукцией. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело передано в районный суд.
С марта 2019 года по август 2022 года обвиняемые по двум уголовным статьям продали алкоголь и сигареты без маркировок и лицензии на сумму свыше 5 миллионов рублей. По одной статье им может грозить до 6 лет лишения свободы, по другой – до 5.
В прошлом году оперативники УФСБ пресекли противоправную деятельность группировки. Шестеро продавцов незаконно торговали на складах в городе Карасук, там было найдено 9 500 бутылок алкоголя и более 23 500 пачек сигарет.
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